عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه، مساء اليوم، إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غدٍ على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.









وضمت القائمة 21 لاعباً هم:







