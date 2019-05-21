عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:57 م
علي نبوي
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أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه، مساء اليوم، إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها مساء غدٍ على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.
وضمت القائمة 21 لاعباً هم:
حراسة المرمى: شريف إكرامي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.
خط الوسط: حسام عاشور، ناصر ماهر، وليد سليمان، جونيور أجاي، صالح جمعة، عمرو السولية، رمضان صبحي، حسين الشحات، هشام محمد، جيرالدو.
خط الهجوم: ومروان محسن، وليد أزارو.
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