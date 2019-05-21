محمد شاكر: قررنا تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء 3 سنوات للتخفيف عن المواطن

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن دعم الكهرباء في 2011 كان كبيرًا، وهذا الأمر كان يكلف موازنة الدولة الكثير، لذلك اتخذت الدولة قرارًا برفع الدعم تدريجيًا عن الكهرباء، وكان من المقرر رفع الدعم نهائيًا بحلول 2019.





وتابع "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الدولة قررت تأجيل رفع الدعم نهائيًا 3 سنوات، مع بدأ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، للتخفيف عن المواطن، لافتَا إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت عن هذا الأمر سابقًا بشفافية مطلقة.



