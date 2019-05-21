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الزوراء العراقي يسحق الوصل الإماراتي في أبطال آسيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:57 م
الزوراء العراقي يسحق الوصل الإماراتي في أبطال آسيا
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حسن شحاتة
 
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزوراء العراقي فوزًا ساحقًا على نظيره الوصل الإماراتي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وافتتح الوصل أهداف المباراة مبكرًا في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، عن طريق حسن محمد طاهر، هدفًا أثار حفيظة لاعبي الزواء ليقلبوا الطاولة على النادي الإماراتي.

وأحرز خماسية الزوراء كلاً من علاء عباس "هدفين"، أحمد فاضل، أحمد جلال، مهند عبدالرحيم "هدف"، في الدقائق 22، 39، 46، 51، 59 من زمن المباراة، ليكرر الزوراء نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد الوصل الإماراتي، عند ثلاثة نقاط متذيلاً لترتيب المجموعة، ليودع الفريقان المسابقة معًا.

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