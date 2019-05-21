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وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:53 م
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
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منى صموئيل
 
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قامت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بالمرور علي مستشفى الحوامدية العام، رافقها الدكتور أحمد فتحي، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور محمد إبراهيم مدير الطوارئ بالمديرية، كما حضروا اجتماع مجلس أمناء المستشفي حيث تم اقتراح إنشاء قسم للحميات داخل المستشفي والوقوف علي الإجراءات اللازمة لتشغيل وحدة القسطرة الجديدة.

وقامت سرور، عقب الاجتماع بتفقد قسم رعاية الاطفال الجديد، ثم بجوله تفقديه لمستشفي ابوالنمرس وحضور اجتماع مجلس الادارة بها، وشملت الجولة تفقد الارض المقترح اقامة مبني بها  لامراض الكلي، والمكان المقترح لعمل حضانات للاطفال ووحدة رعايه للاطفال.

وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
وكيل وزارة الصحة بالجيزة تتفقد مستشفى الحوامدية العام وتتخذ عدة إجراءات (صور)‎
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