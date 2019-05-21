الكويت ترفض دخول كنديًا من أصول إيرانية
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:49 م
وكالات
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رفضت السلطات الكويتية، دخول كنديًا من أصول إيرانية إلى البلاد، بعد قدومه من البحرين.
وأعادت السلطات، الرجل إلى البحرين بناءً على "توصية أمنية عليا"، بعدما تبيّن أنه ممنوع من الدخول.
وصادرت السلطات، بحقه أوامر منع إصدار تأشيرة بحسب توصية من جهات أمنية عليا.
وتدعو السلطات الكويتية إلى وتيرة الاستعدادات الأمنية في البلاد تحسبًا لأي طارئ، في ظل ما تشهده المنطقة من توتر أمني وعسكري.
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