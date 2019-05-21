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مكافآت كبيرة للاعبي أهلي جدة عقب موقعة باختاكور

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:51 م
مكافآت كبيرة للاعبي أهلي جدة عقب موقعة باختاكور
الاهلي السعودي
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أعلن الأمير منصور بن مشعل، عضو شرف نادي أهلي جدة السعودي، والمرشح لرئاسة النادي، عن صرف مكافأة للاعبي الفريق، مساء اليوم، بعد تأهلهم لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.

وقام الأمير منصور بن مشعل بتخصيص مكافأة مليون ريال للاعبين، على أن يحصل كل لاعب شارك أساسيًا في المباراة، على مبلغ 55 ألف ريال، بالإضافة لحصول أعضاء الجهاز الفني على مكافأة أيضًا.

الجدير بالذكر أن نادي أهلي جدة السعودي تمكن من حسم تأهله بشق الأنفس بالفوز في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف على نظيره باختاكور الأوزبكي، ف الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

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