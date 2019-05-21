أحمد صلاح حسني يعترف لأحمد العوضي بحبه لياسمين عبد العزيز

حرص سليم "أحمد صلاح حسني" الاعتراف لأحمد العوضي خلال الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "لاخر نفس" بحب سلمي "ياسمين عبد العزيز" وانه يساعدهم لخوفه عليها فقط.





فيما ينجي ياسر "محمد عز" من قتله بأمر من رئيس تنظيم القاعدة بمساعدة صديقه وعند معرفة رئيس التنظيم سيقوم بنهره والتأكيد علي عقابه.





مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.



