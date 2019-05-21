مجلس إدارة الرجاء يجتمع مع الجهاز الفني السبت المقبل









يعقد مجلس إدارة نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد صندوق السبت المقبل جلسة مع الجهاز الفني والإداري بقيادة هاني العقبي المدير الفني الجديد للفريق ولاعبى الفريق الأول بنادى الرجاء عقب الفطار بأحد المطاعم ببرج العرب وذلك قبل بدء المعسكر المغلق منتصف الشهر المقبل بالأسكندرية.





تأتي الجلسة لتعارف الجهاز الفني الجديد بلاعبي الفريق يعقبها جلسة بين الجهاز الفني والإدارة لتحديد ملامح خطة الفريق في المرحلة القادمة وتحديد طلبات الجهاز الفني من صفقات جديدة وأخذ رأيه في بعض العروض للاعبي الفريق وتحديد القائمة الأولي بشكل مبدأي.





يذكر أن الجهاز الفني بقيادة هاني العقبي قد حدد الخامس عشر من يونية القادم لبدء فترة الإعداد إستعدادا للموسم الجديد الذي يسعي فية الجهاز الفني واللاعبين للمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.



