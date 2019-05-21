قائمة الراحلين والوافدين لريال مدريد في سوق الانتقالات

أوشكت فترة الإنتقالات الصيفية على الإنطلاق وبدأت الأندية في التصارع من أجل الحصول على توقيع أفضل اللاعبين لمساعدتهم في الموسم القادم.





وفي السطور المقبلة يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على سوق الإنتقالات الصيفية في الريال وأبرز اللاعبين المغادرين والقادمين لقلعة الملكي.





*كتيبة القادمين





لوكا يوفيتش

البداية مع اللاعب الصربي صاحب الإحدى وعشرين عاماً والذي أكدت شبكة سكاي سبورتس الألمانية أنه إقترب من التوقيع للريال مقابل 65 مليون يورو.





إيدين هازارد

بات في حكم المؤكد إنتقال الدولي البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف الملكي مقابل 100 مليون يورو وسيتم الإعلان عن الصفقة بعد نهائي الدوري الأوروبي.





بول بوجبا

ثالث القادمين لكتيبة زيدان الموسم القادم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خاصةً وأن اللاعب وافق على تخفيض عقده من أجل تحقيق حلم إرتداء قميص الريال.









*كتيبة الراحلين





جاريث بيل

بات الدولي الويلزي جاريث بيل أقرب اللاعبين المنتظر رحيلهم عن قلعة الملكي خلال الصيف المقبل ويبقى راتبه عائق أمام الاندية الراغبة في ضمه.





كيلور نافاس

ثاني الأسماء التي أصبح من المؤكد رحيله عن قلعة الملكي خاصةً أنه قام بتحيه الجماهير بعد مباراة ريال بيتيس الأخيرة في الدوري الاسباني.



