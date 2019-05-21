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العقيد المالكي: مليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من الحرس الثوري الإيراني

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:39 م
العقيد المالكي: مليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من الحرس الثوري الإيراني
العقيد المالكي
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أحمد مرعي
 
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قال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي.

وأشار المالكي، حسبما نقلت فضائية "العربية" إلى إن مليشيات الحوثي تتلقى أوامرها من الحرس الثوري الإيراني.
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