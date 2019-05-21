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اليوم .. نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٩ بالإسكندرية الترم الثاني (إلكترونيا) عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة برقم الجلوس

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:25 م
اليوم .. نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٩ بالإسكندرية الترم الثاني (إلكترونيا) عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة برقم الجلوس
صورة أرشيفية
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نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٩، نقدم لكم اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٩ الترم الثاني بالإسكندرية عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية ٢٠١٩ بالاسم ورقم الجلوس، اتبعوا الخطوات الآتية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٩. 
 
ستظهر نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٩ اليوم الثلاثاء 21/5/2019 خلال الساعات القليلة المقبلة، وتوفر البوابة الإلكترونية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٩ بالاسم ورقم الجلوس دون آي مجهود.

نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٩ بالإسكندرية:
سيتم رفع نتائج الطلاب الآن من خلال موقع بوابة الإسكندرية الإلكترونية، وعند بحثتكم للحصول علي النتيجة عليكم البحث بكلمة الشهادة الإعدادية للإسكندرية، للتمكن من الحصول عليها دون آي مجهود، ونوفر لكم من خلال موضوعنا اليوم تغطية شاملة حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة إسكندرية، وجميع محافظات مصر، فتبعوا الخطوات التالية:

2- إدخال رقم الجلوس للحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠١٩ بالإسكندرية.
3- الضغط علي كلمة "بحث".
4- في حال ظهور (عدم توفر النتيجة حالياً)، عليكم معاودة البحث مرة أخري بكتابة الشهادة الإعدادية الإسكندرية، وستظهر إليكم حين توفرها.
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