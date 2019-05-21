مجلس الشورى السعودي يقترح إقامة منطقة تجارية جديدة في ميناء الملك عبدالله
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:43 م
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أعلن مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، عن اقتراح لهيئة المدن الاقتصادية بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله.
وأضاف بأنه طالب الهيئة بالسعي لتعزيز مواردها المالية، ما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية، مشددا على إعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة "2" من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي: "يُشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا سعوديًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها".
يذكر أن المجلس كان قد اطلع في جلسة سابقة على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 2018 2019 م.
وأضاف بأنه طالب الهيئة بالسعي لتعزيز مواردها المالية، ما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشروعاتها التطويرية، مشددا على إعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.
من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة "2" من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي: "يُشترط في مالك العيادة أن يكون طبيبًا سعوديًا متخصصًا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغًا تفرغًا كاملًا لها".
يذكر أن المجلس كان قد اطلع في جلسة سابقة على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 2018 2019 م.
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