إيهاب جلال يعلن تشكيلة المصري أمام الإنتاج الحربي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي الإنتاج الحربي، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-









حراسة المرمى : احمد مسعود.





خط الدفاع : كريم العراقي - احمد شوشه - إسلام ابو سليمة - عبد الناصر دي ماريا.





خط الوسط : سعيد سيمبوري - فريد شوقي - محمد جابر - إسلام عيسى.





خط الهجوم : حسين رجب - محمود وادي.



