نجوم "دفعة القاهرة" يتطوعون للخدمة في الجيش المصري لمواجهة العدوان الثلاثي

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "دفعة القاهرة" تطوع كل من يوسف وعدنان وسامي للخدمة في الجيش المصري للمشاركة في الدفاع عن بورسعيد من العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦.





ورفض "فهد" استيعاب أمر فقدانه البصر، وكونه سيحول دون التحاقه بالجيش، حيث تشاجر مع زملائه لأنهم لم يسمحوا له بالتطوع.





"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.



