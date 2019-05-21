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وزير المالية الفرنسية: أوروبا لن تخضع لتهديدات الملالي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:27 م
وزير المالية الفرنسية: أوروبا لن تخضع لتهديدات الملالي
وزير المالية الفرنسي برونو لومير
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وكالات
 
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أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أن تهديدات إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي لن يفيد الآلية التجارية بين طهران وأوروبا.

وقال لومير خلال تصريحاته، اليوم، إن أوروبا لن تخضع للتحذيرات الإيرانية.

وكشف أن الأوروبيين يواجهون ضغوطاً هائلة من الولايات المتحدة بسبب تأسيسهم لآلية تجارية مع إيران.
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