ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بشار الشطي يطلق مرام البلوشي لأجل فاطمة الصفي في "دفعة القاهرة"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:29 م
بشار الشطي يطلق مرام البلوشي لأجل فاطمة الصفي في دفعة القاهرة
بشار الشطي
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements
شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "دفعة القاهرة" تطليق "يوسف" والذي يؤدي دوره الفنان بشار الشطي، زوجته "لطيفة" والتي تجسد دورها الفنانة مرام البلوشي، وذلك لأجل حبيبته السابقة "دلال"، والتي تلعب دورها الفنانة فاطمة الصفي.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
3
x
16:00
2
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
1
x
20:00
5
الزوراء - العراق
الاتحاد - السعودية
0
x
21:00
0
الوحدة - الإمارات
-
x
-
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
0
x
22:00
0
الانتاج الحربي
سموحة
0
x
22:00
0
بتروجيت
طلائع الجيش
0
x
22:00
0
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
0
x
22:00
0
حرس الحدود
إنبي
0
x
22:00
0
مصر المقاصة