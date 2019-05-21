بشار الشطي يطلق مرام البلوشي لأجل فاطمة الصفي في "دفعة القاهرة"

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "دفعة القاهرة" تطليق "يوسف" والذي يؤدي دوره الفنان بشار الشطي، زوجته "لطيفة" والتي تجسد دورها الفنانة مرام البلوشي، وذلك لأجل حبيبته السابقة "دلال"، والتي تلعب دورها الفنانة فاطمة الصفي.



