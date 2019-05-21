بعد تراجع أفلامه.. محمد رمضان يحقق أعلى الإيردات في "زلزال"!

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "زلزال"، عمل "محمد حربي" محمد رمضان، مع "صافية" حلا شيحة ووالدتها "وجيدة" حنان سليمان، على عربة الفول داخل أحد المواقف بالجيزة، وينفذ وعده بتحقيق "أعلى إيرادات الفول" في أول أيام عمله.





يذكر أن أفلام محمد رمضان، تراجعت عن تصدر إيرادات دور العرض السينمائي مؤخراً، وحصلت على المركز الثاني والثالث أمام بعض النجوم، آخرهم الفنان تامر حسني بطرح فيلم "البدلة" أمام فيلم "الديزل"، مما تسبب في الصراع بين الطرفين على صاحب "المركز الأول".



