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غرفة تجارة الشارقة : تواصل فعاليات مهرجان "رمضان 2019"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:25 م
غرفة تجارة الشارقة : تواصل فعاليات مهرجان رمضان 2019
اثناء الاعلان عن المهرجان
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وكالات
 
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قالت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم الثلاثاء، بأن "مهرجان رمضان 2019 " يواصل فعالياته فى النسخة الـ 30 من المهرجان، وينظم المهرجان غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص.

وقال جمال سعيد بوزنجال مساعد المنسق العام للمهرجان، إن المراكز التجارية المشاركة في المهرجان والتي يزيد عددها على 2000 مركز ومحل تجاري وكذلك الشركات العاملة في قطاع التجزئة تحرص سنويا على المشاركة عبر تقديم عروض جاذبة وتخصيص ميزانيات كافية لحملاتها الترويجية وجوائزها القيمة بهدف جذب أكبر عدد من المتسوقين من داخل الامارة وخارجها وتوفير السلع ومنتجات العلامات التجارية بأسعار محفزة.

ولفت إلى أن مبيعات المهرجان في نصفه الأول حققت زيادة في نسبة المبيعات في مراكز التسوق والأسواق العامة وصلت إلى 90 % فيما سجلت الإحصائيات زيادة في اشتراك المحال بنسبة وصلت إلى 80 % عن المواسم السابقة.

وكانت اللجنة التنظيمية للمهرجان قد أعلنت إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي لأجمل لقطة من فعاليات الحدث يتم الاشتراك بها عبر منصاتها التفاعلية في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المهرجان شهد مع دخوله الاسبوع الثالث إقبالا كثيفا من قبل الجمهور للتمتع بفعالياته المتنوعة والاستفادة من الحملات الترويجية والعروض الكبرى على مختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية.
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