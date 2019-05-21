أسقف نجع حمادي يؤدي صلاة الجنازة على شيخ كهنة كنائس بهجورة



وسيم قسًا في ١٩ ديسمبر ١٩٧٦م في حبرية المتنيح الأنبا مينا مطران جرجا، ونال رتبة القمصية في ٢٥ فبراير ١٩٨٧ م بيد نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.





صلى الانبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وتوابعها، صلاة الجنازة اليوم على روح القمص كيرلس وردى، شيخ كهنة كنائس بهجورة، راعي كنيسة الشهيد مارجرجس الكبرى ببهجورة، بعد خدمة كهنوتية قاربت ٤٢ سنة وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة مارجرجس الكبرى ببهجورة.واشترك فى الصلاة لفيف من آباء كهنة الايبارشية وعدد من الآباء الرهبان من دير الانبا بيشوى أوفدهم نيافة الانبا صربامون ومن دير أبوفانا أوفدهم نيافة الانبا ديمتريوس وعدد من آباء كهنة إيبارشية دشنا أوفدهم نيافة الانبا تكلا، ومن إيبارشية جرجا أوفدهم نيافة الانبا مرقوريوس ومن ايبارشية الفيوم أوفدهم نيافة الانبا إبرآم.القمص كيرلس وردي، كان اسمه قبل السيامه رشدي وردى رزق الله، ولد في 28/10/1947 عزبه تركس بقرية بهجورة، وتلقي تعليمه الإبتدائي بمدرسه الاتحاد الابتدائية في الفتره من عام 1952 حتي 1956.التحق بالتعليم الاعدادي ثم الثانوي بمدرسه داود تكلا الثانوية في الفتره من 1957 حتي 1963، كما التحق بعد ذلك بالمعهد الفني الصحي في الفتره من 1963 حتي 1965 وكان تقديره ممتاز، وتم تعينه بالمعمل الكيميائي بسوهاج في الفتره من1965حتي 1967.التحق بكلية التجارة جامعة الاسكندرية قسم محاسبة، وحصل علي شهاده البكالوريوس عام 1971، والتحق بالكليه الاكليريكيه بالقاهرة القسم المسائي لمده 3 سنوات في الفتره من 1971 حتي ١٩٧٣.