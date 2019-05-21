مع اقتراب عيد الفطر.. إحباط محاولة تهريب 9864 زجاجة نبيذ مستوردة بـ 70.2 مليون جنيه
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:19 م
الفجر الاقتصادي
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تم إحباط محاولة تهريب 9864 زجاجة مشروبات روحية "نبيذ كحولي أبيض وأحمر" سعة لتر واحد داخل 822 كرتونة بقيمة بلغت 70.2 مليون جنيه؛ كانت مخبأة داخل رسالة عصائر قادمة إسبانيا بنظام الترانزيت في ميناء دمياط ومتجهة للأراضي الليبية عبر مصر.
والشحنة من واقع مستنداتها كانت عبارة عن 7200 طرد عصائر برتقال بوزن 17.2 طن، إلا أن المعاينة الفعلية اصبتت وجود 480 كرتون عصائر متنوعة اضافية بخلاف المضبوطات
وتم تحرير محضر بالواقعة بعد اخطار عصام المليجى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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