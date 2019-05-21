وكيل تضامن الدقهلية يحضر إفطارا جماعيا مع أبناء دار التقوى بمنية سندوب

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية تحت إشراف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إفطارا جماعيا لأبناء دار التقوى بمنية سندوب.





حضر الإفطار المحاسب السيد عبد الفتاح يوسف وكيل الوزارة.





وعلي صعيد آخر وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية علي صرف مساعدات مالية فورية لـ8 من المواطنين وإدراجهم في برنامج تكافل وكرامة وطلب من السيد عبدالفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعه ربطهم بالبرنامج على أن يتم صرف مساعدات شهرية لهم لحين انتهاء الإجراءات لصرف معاش دائم.





وطلب محافظ الدقهلية من أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بحث توفير 5 فرص عمل في القطاع الخاص على أن تناسب طبيعة العمل ظروف المتقدمين الصحية، كما طلب شاروبيم من وكيل وزارة الصحة توفير العلاج اللازم على نفقة الدولة لـ5 من المواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.





وأكد محافظ الدقهلية على أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بسرعة إنهاء إجراءات حصول المتقدمين على الخدمة المطلوبة وتيسير إجراءات تنفيذها بما ييسر عليهم، جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقد اليوم وحضره سعد الفرماوي السكرتير المساعد للمحافظة ووكلاء الوزارة ومديري المديريات.



