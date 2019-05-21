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موسوعة جينيس: تحطيم مصر أرقام قياسية في الهندسة رسالة للعالم أن هناك طفرة تشهدها البلاد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:20 م
موسوعة جينيس: تحطيم مصر أرقام قياسية في الهندسة رسالة للعالم أن هناك طفرة تشهدها البلاد
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كساب أحمد
 
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قال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي لموسوعة جينس، والعضو المنتدب، إن مصر حققت أكثر من 60 رقمًا قياسيًا في موسوعة جينس، أما تسجيل محور روض الفرج في الموسوعة، فيعد الأول من نوعه، لأنه من المشروعات الضخمة.

وتابع رئيس موسوعة جينس، خلال مداخلة مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن تحقيق أي رقم قياسي في الموسوعة يتم وفقًا لمعايير موسوعة جينس، لافتَا إلى أن هناك مردودًا إيجابيًا سيعود على مصر نتيجة تسجيل أعرض كوبري ملجم على مستوى العالم في الموسوعة، خاصة أن هذا النوع من الإنجازات كان حكرًا على الدول المتقدمة مثل الصين أو أمريكا الشمالية.

وأشار إلى أن تحطيم مصر أرقام قياسية في الهندسة، يعد رسالة إلى العالم بأن هناك طفرة في تشهدها مصر، ويحول نظرة العالم لمصر لنظرة إيجابية.
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