خالد قمر وسيسيه يقودان هجوم الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش

أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي طلائع الجيش، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.









وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : الهاني سليمان.





خط الدفاع : ولاس سيلفا - محمود رزق - احمد توفيق - السيد سالم.





خط الوسط : نور السيد - احمد نبيل مانجا - خالد الغندور - عمار حمدي.





خط الهجوم : رزاق سيسيه - خالد قمر.



