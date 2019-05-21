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رئيس جامعة سوهاج "يفطر" وسط طالبات المدينة الجامعية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:19 م
رئيس جامعة سوهاج يفطر وسط طالبات المدينة الجامعية
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أبورية حسين
 
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تناول الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج طعام الإفطار مع بناته من طالبات المدينة الجامعية، بحضور الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، الدكتور رأفت الخطيب، سامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة أن الإفطار يعد تقليد سنوي، للدلالة على أن الجميع داخل الجامعة أسرة واحدة، وحرص رئيس الجامعة على الاطمئنان من الطلاب عن الخدمات التى تقدمها المدن الجامعية، واستمع إلي بعض الاستفسارات والشكاوي، الذي وعد بحلها.

وكذلك إلي احتياجات طلاب المدينة الجامعية، وأمر بسرعة توفيرها، مناشدًا بضرورة الحفاظ على أثاثات وممتلكات المدن الجامعية، لأنها تستقبل مثلهم كل عام. 

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المزيد عن: طعام الإفطار طالبات المدينة الجامعية جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز
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