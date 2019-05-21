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دورة رمضانية لخماسي كرة القدم للأيتام بمشاركة 8 فرق بالقليوبية (صور)

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:15 م
دورة رمضانية لخماسي كرة القدم للأيتام بمشاركة 8 فرق بالقليوبية (صور)
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محمد نبيل
 
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نظمت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، مساء الثلاثاء، دورة رمضانية لخماسي كرة القدم للأيتام بمحافظة القليوبية بمشاركة 8 فرق على مستوى الادارات الفرعية.

وفاز بالمركز الأول فريق شبين القناطر والمركز الثاني مركز شباب كفر الجزار والمركز الثالث مؤسسة دار رعاية الأيتام ببنها لخماسي كرة القدم للأيتام بالمحافظة، وذلك فى إطار تكثيف الأنشطة خلال شهر رمضان الكريم.

وتهدف هذه اللقاءات الى رسم البهجه للأيتام خلال هذا الشهر الكريم.

حضر ختام اللقاءات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة، ووليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضه واشراف محمد عزازى مدير ادارة الرياضة، وبحضور ممثلي عن وزارة الشباب والرياضة الدكتورة غادة جمال الدين والكابتن أحمد شعبان، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية بتكثيف الأنشطة الرياضية خلال الشهر الكريم.

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