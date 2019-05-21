أهم المشروعات التي افتتحها "السيسي" خلال 2019

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عددًا من المشروعات القومية منذ مطلع العام الحالي، حيث بدء بافتتاح أكبر مسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية، ثم أنفاق قناة السويس، ليختتم بمحور روض الفرج، ومحور الشهيد.





افتتاح مسجد الفتاح العليم

مع مطلع العام الحالي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، ويتكون المسجد من مبنى أرضي على مساحة 6335 مترا، ومصلى للرجال يستوعب بين 14000 و16000 مصل، ويضم مصلى للسيدات يتسع لـ3000 مصلية.





كنيسة ميلاد المسيح

وضمن احتفالات عيد القيامة المجيد، افتتح "السيسي"، كنيسة ميلاد المسيح، والتي تعد من أكبر الكنائس في الشرق الأوسط، حيث تقع على مساحة نحو 4.14 فدان.





أنفاق قناة السويس

وخلال العام الجاري، افتتح السيسي عددًا من الأنفاق والكبارى العائمة في مدينتي الإسماعيلية والسويس، تصل إلى 10 أنفاق وكبارى عائمة، بجانب عدد من المشروعات الضخمة بمحافظة الإسماعيلية، من بينها مدينة الإسماعيلية الجديدة.





محور روض الفرج

كما افتتح محور روض الفرج أو كوبري تحيا مصر، ويمتد من الطريق الدائري غربًا مرورًا بفرع النيل الغربي وأعلى جزيرة الوراق وفرع النيل الشرقي وصولا إلى منطقة شبرا شرقا وهو بطول 17 كيلو مترا ، كما يتكون محور تحيا مصر من 12 كوبري علوي.





محور الشهيد

وافتتح السيسي، محور الشهيد، حيث تم تطويره وتوسعته بطول 4 كيلومترات ليصبح بعرض 51 مترًا 4 حارات مرورية بدلًا من 3 حارات لكل اتجاه.





وقام بتنفيذه شركة أوراسكوم، والقائم بالافتتاح أحمد فؤاد أحمد نائب محافظ القاهرة والضابط المشرف النقيب أحمد منير.





كوبري الشهيد أحمد شوشة

ومن بين المشروعات التي افتتحها السيسي، كوبري الشهيد النقيب أحمد حافظ شوشة، لتيسير الحركة المرورية أعلى محور أبو زيد نهاية امتداد محور المشير بطول 850 مترًا وعرض 32 مترًا، نفذته شركة السعداء والقائم بالافتتاح إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والضابط المشرف، ملازم أول محمد عبداللطيف.





كوبري الشهيد أحمد أبو النجا

كما افتتح السيسي كوبري المقدم شهيد أحمد أبوالنجا، تقاطع محور المشير مع محور الشهيد، تنفيذ شركة السلام إنترناشونال، والقائم بالافتتاح مصطفى الزيات سكرتير عام مساعد محافظ القاهرة، والضابط المشرف النقيب محمد عبدالمنعم، لتيسير الحركة المرورية.





امتداد محور المشير

وافتتح الرئيس كذلك امتداد محور المشير، بهدف إنشاء محور مروري جديد لتخفيف الكثافة المرورية على محور الشهيد بالإضافة إلى ربطه بكوبري السادس من أكتوبر لخدمة القادم من وسط القاهرة والمتجه إلى القاهرة الجديدة والعين السخنة بطول 8 كيلو مترات وعرض 30 مترا باتجاهين كل اتجاه 3 حارات مرورية.





وقام بتنفيذه إدارة المهندسين العسكريين، والقائم بالافتتاح المهندس إبراهيم صابر خليل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والضابط المشرف نقيب محمود عماد البارودي.



