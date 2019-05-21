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مفتي الجمهورية: اليأس قرين الكفر وسوء ظن بالله (فيديو)

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:19 م
مفتي الجمهورية: اليأس قرين الكفر وسوء ظن بالله (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الأمل والإيمان قرينان لا ينفكان، موضحًا أن الإسلام يفتح أمام الجميع أبواب الأمل والرجاء في العافية والتوبة سواء على مستوى الأفراد أو الأمم.

وأضاف "علام"، خلال برنامجه "اللهم أعنا"، المذاع على راديو "9090"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على التائبين من العصاة ويبشرهم بما يبث الرجاء فيهم ولا يقطع الأمل عنهم.

وأكد أن اليأس قرين الكفر لأنه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الأمل قرين الإيمان، لافتًا إلى أن الأمل الذي حث القرآن عنه ليس أمل الخاملين القاعدين عن العمل في انتظار أن تمطر السماء ذهب وفضة.
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