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ليفربول يتلقى دفعة قوية قبل نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:16 م
ليفربول يتلقى دفعة قوية قبل نهائي دوري الأبطال
ليفربول
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وكالات
 
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عاد مهاجم ليفربول الإنجليزي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، اليوم الثلاثاء، إلى تدريبات فريقه الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير.

شارك فيرمينو في تدريبات فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في معسكره بإسبانيا، بعد أن تعافى من إصابة عضلية غاب بسببها عن ثلاث مباريات.

ويأمل فيرمينو الذي سجل 16 هدفاً في 47 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، أن يعود إلى الفريق للمشاركة في نهائي إنجليزي خالص على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.

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