رسميا: تغيير لون اللوحة المنجمية للسيارات المعدة للكراء !

أعلن هشام بن أحمد وزير النقل بأنه تقرر على هامش المجلس الوزاري المنعقدلاثنين 20 ماي 2019 تغيير لون اللوحة المنجمية للسيارات المعدة للكراء من طرف الوكالات المختصة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعاني من استفحال النشاط الموازي وتوفير سيارات ذات لوحات منجمية سوداء للإيجار.

و أضاف هشام بن احمد على أن الحكومة ستعقد مجلسا أعلى للسلامة المرورية قصد وضع الترتيبات اللازمة لهذا الموضوع