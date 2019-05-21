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الخميس والجمعة.. مصر تدخل ضمن أعلى درجات حرارة في العالم

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:15 م
الخميس والجمعة.. مصر تدخل ضمن أعلى درجات حرارة في العالم
أرشيفية
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أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة سوف توالي ارتفاعها خلال الأيام القادمة تكون ذروتها الخميس والجمعة المقبلين.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، حيث تصل درجة الحرارة لـ 45 درجة مئوية، منوهًا إلى أنه سيحدث انكسار لهذه الموجة الحارة على السواحل الغربية في الإسكندرية والسلوم والمطروح يوم الجمعة، على أن تنكسر على القاهرة وباقي المحافظات من 6-7 درجات.

وناشد، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وكبار السن وأصحاب أمراض الضغط والقلب والأطفال يفضل أن يتواجدوا في المنزل خاصة وقت الذروة في أوقات الظهيرة.

ويستمر الطقس شديد الحرارة يوم الخميس على كافة الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية (40 - 20) والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء (41 - 22) والوجه البحري والقاهرة (44 - 23) وجنوب سيناء والغردقة (40 - 26) وشمال الصعيد (44 - 25) وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين (44 - 30).

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