الصيد يشكر "مستقبل وطن" بعد تكريم بطل الرماية المتأهل لأوليمبياد طوكيو





وجه مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة محسن طنطاوي والمدير التنفيذى وأسرة الرماية بالنادي، الشكر لقيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن ، وعلي رأسهم المهندس أشرف رشاد عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشباب والرياضة، لتكريمهم أحمد توحيد بطل الرماية إبن نادي الصيد والحاصل على المركز الثانى على العالم 2019 ، والذى حجز لمصر بطاقة مشاركتها الأولى فى أولمبياد طوكيو 2020 .





وأعلنت الصفحة الرسمية للنادي، أن توجيه الشكر لحزب مستقبل وطن، جاء تقديرا لدورهم في تكريم بطل الرماية بالنادي، تزامنا مع احتفالية الحزب والتى أطلِق من خلالها مبادرة "كلنا منتخب مصر" بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية ، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، والإعلامى المتميز سيف زاهر رئيس اللجنة الرياضية باللجان المتخصصة ، كما حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة نادي الصيد والمدير التنفيذي ولفيف من الأعضاء.





من ناحية أخرى، قام "محمد الشرقاوي" كابتن منتخب مصر السابق للرماية واللاعب الدولي وعضو مجلس إدارة نادي الصيد ، وعضو هيئة المكتب لحزب مستقبل وطن بالجيزة ، بتقديم المكافاة المالية المحددة من مجلس الإدارة لللاعب الدولى أحمد توحيد.





وأكد "الشرقاوى" بأن النادي بكل إمكانياته الفنية والمادية يقف خلف اللاعب ويدعمه فى كافة البطولات، كما يقف خلف جميع أبطاله محليا ودوليا لتحقيق المزيد من البطولات، مؤكدا أن مجلس الإدارة وافق علي صرف مكافأة قدرها 175 ألف جنيه لدعم اللاعب ومساندته للحصول علي ميدالية لمصر في أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





فيما أشاد سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وإبن نادى الصيد، بالإنجازات التي تتم في النادي على المستويين الرياضي والاجتماعي، مؤكدا أن النادي يمشى بخطى ثابتة نحو التميز مشيدا بجهود مجلس إدارة النادى بقيادة رئيسه محسن طنطاوي، كما وجه تحية خاصة للاعب الرماية الدولى احمد توحيد متمنيا له إحراز البطولات العالمية القادمة لرفع إسم مصر ونادى الصيد عاليا .



