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نجم برشلونة في طريقه للدوري الإنجليزي

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:10 م
نجم برشلونة في طريقه للدوري الإنجليزي
برشلونة
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يسعى نادي توتنهام الإنجليزي للتعاقد مع الجناح البرازيلي مالكوم المحترف بصفوف برشلونة، بحسب ما كشفت الثلاثاء تقارير إخبارية.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن توتنهام، الذي يستعد لخوض نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو أمام ليفربول، يخطط أيضا لدعم صفوفه استعداداً للموسم المقبل.

وأضافت أن "السبيرز" استغل الاتصالات مع إدارة برشلونة بشأن التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي آندري جوميز، المعار هذا الموسم لصفوف إيفرتون، ليضعوا أيضاً على الطاولة اسم مالكوم، الهدف الذي يسعون إليه في الموسم الجديد.

وتسعى العديد من الأندية لضم مالكوم (22 عاماً) في الموسم المقبل سواء من "البريميير ليج" أو السيري آ أو "البوندسليجا". 

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