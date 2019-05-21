أريانة: تدشين "حديقة غاندي" برياض النصر

تولّى، اليوم الثلاثاء، كلّ من سفير الهند بتونس، براشانت بايس، ورئيس بلدية أريانة، محمد الفاضل موسى، تدشين حديقة غاندي بمنطقة رياض النصر من ولاية أريانة، وذلك في إطار تدعيم أواصر الصداقة والتعاون القائمة بين الهند وتونس وتتويجا لمبادرة بلدية أريانة بإرساء شراكة وتعاون مع دولة الهند في العديد من المجالات الثقافية والاجتماعية والبيئية.

ويأتي تدشين الحديقة، ببادرة من سفارة الهند بتونس،التي تعهدت بصيانتها بصفة دورية بعد أن قامت بغراسة العديد من مشاتل الأشجار المثمرة ونباتات الزّينة، تخليدا لروح الزعيم الهندي، المهاتما غاندي.

وأكد سفير الهند بتونس في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن "هذه البادرة ليست سوى بداية تعاون حقيقية مع بلدية أريانة، التي تحرص في كل مرة على تثمين الموروث الحضاري والثقافي للهند وتعزيز مجالات التعاون والشراكة، لاسيما من خلال برمجة جملة من الزيارات والمشاريع والبرامج المشتركة في مجالات ذات صلة بالعمل البلدي والثقافي والبيئي"، على حد قوله.

واعتبر السفير الهندي، أن "المجال مفتوحا لرسم ملامح تعاون مثمر مع تونس التي ما فتئت تحقق خطوات هامة على درب النماء والتقدم الى جانب انفتاحها على الحضارات والثقافات بما يجعلها من بلد التسامح والسلام والمحبة ".

ومن جهته، أكّد رئيس بلدية أريانة، محمد الفاضل موسى، أن حديقة غاندي، هي تتويج لعلاقات الصداقة والتعاون التي ترسخت مع الجانب الهندي طيلة سنة كاملة، وهو ما يجعل منها علاقات متميزة، مضيفا أن البلدية حريصة على الانفتاح على الآخر لاثراء تجربتها وبرامجها وتوسيع مجالات التعاون مع العالم، فضلا عن تمسكها بارساء ثقافة الفلاحة الحضرية عبر تنويع أنشطتها لفائدة المواطن والناشئة خاصة، لمعرفة أنماط الفلاحة والزراعات بالمناطق البلدية.

يذكر أن موكب تدشين حديقة غاندي، حضره كل من السفير التونسي السابق بالعاصمة الهندية نيودلهي، أحمد ونيس، وعدد من إطارات السفارة الهندية وبلدية أريانة.