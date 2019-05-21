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كيف قلد صناع "الواد سيد الشحات" الكابتن ماجد وأغنية "توت توت"؟

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:02 م
كيف قلد صناع الواد سيد الشحات الكابتن ماجد وأغنية توت توت؟
الواد سيد الشحات
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شيماء عطية
 
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شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" تقليد نجوم المسلسل لشخصيات المسلسل الكرتوني "الكابتن ماجد"، وأغنية "توت توت" لعبدالمنعم مدبولي وهدى سلطان.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.

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