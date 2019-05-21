وفاة أكبر مؤذني جازان بعد معاناة مع المرض

توفي مساء أمس الشيخ إسماعيل بن أحمد الزائري المؤذن بجامع سلامة الأثلة التابع لمركز قوز الجعافرة، محافظة صبيا بجازان، إثر معاناته مع المرض.

وتمت الصلاة على الفقيد مساء أمس بجامع الأثلة الجديد وشيعت جموع غفيرة جثمان الفقيد ودفن بمقبرة قرية الأثلة.

وعمل الفقيد مؤذنًا بجامع سلامة الأثلة منذ أكثر من 80 عامًا أسهم خلالها في رفع الأذان طيلة حياته. ويعد الفقيد الشيخ الزائري من أقدم المؤذنين بالمنطقة.

وتتقبل أسرة الفقيد العزاء بمنزلهم الكائن بقرية سلامة الأثلة بمحافظة صبيا بعد صلاة التراويح.



