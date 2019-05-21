حسام موافي يكشف سر إصابة أهل الريف بنقص الحديد (فيديو)
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:01 م
كساب أحمد
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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أكثر الناس التي تأكل الخضروات هم أهل الأرياف، ورغم ذلك لديهم نقص في الهميبلوجين والحديد.
وتابع "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك دودة قد تصيب جسم الإنسان تأكل الدم وتكون في الأمعاء، معقبًا: "الدودة دي تأخذ نصف سنتي دم في اليوم، ولو عندي 100 دودة وهو رقم معقول، فهذا يعني أن الجسم يفقد 50 سنتي في اليوم".
ولفت إلى أن هذه الدودة تؤدي إلى نقص الحديد في الجسم بصورة غير مباشرة، وتؤدي إلى الإصابة بالأنيميا.
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