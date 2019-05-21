طنطا يضم صانع ألعاب كفر الشيخ 3 مواسم

نجح فريق طنطا برئاسة فايز عريبي في التعاقد مع محمود صلاح صانع ألعاب نادي كفر الشيخ، لمدة 3 مواسم لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للدوري الممتاز.









حضر اللاعب لمقر النادي، وجمعته جلسة مع علاء عكاشة مدير الكرة بالنادي وفايز عريبي رئيس النادي، وتم الإتفاق على كافة بنود العقد، وأنتهت الجلسة بتوقيع اللاعب لمدة 3 مواسم.









ويعتبر ضم لاعب كفر الشيخ الصفقة الثالثة رسميا بعد التعاقد أحمد فهمي لاعب المحلة وچون مانجا لاعب النصر القاهري.









يذكر أن 'صلاح' من ناشئي بلدية المحلة ثم انتقل لصفوف الأهلي مقابل 700,000 الف جنيها، موسم 2010-2011 موسم الثورة، ثم إنضم للترسانة والسويس وكفر الشيخ قبل توقيعه للفريق الطنطاوي.



