ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طنطا يضم صانع ألعاب كفر الشيخ 3 مواسم

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:49 م
طنطا يضم صانع ألعاب كفر الشيخ 3 مواسم
Advertisements
طباعة
سارة سالم
 
Advertisements
نجح فريق طنطا برئاسة فايز عريبي في التعاقد مع محمود صلاح صانع ألعاب نادي كفر الشيخ، لمدة 3 مواسم لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للدوري الممتاز.


حضر اللاعب لمقر النادي، وجمعته جلسة مع علاء عكاشة مدير الكرة بالنادي وفايز عريبي رئيس النادي، وتم الإتفاق على كافة بنود العقد، وأنتهت الجلسة بتوقيع اللاعب لمدة 3 مواسم.


ويعتبر ضم لاعب كفر الشيخ الصفقة الثالثة رسميا بعد التعاقد أحمد فهمي لاعب المحلة وچون مانجا لاعب النصر القاهري.


يذكر أن 'صلاح' من ناشئي بلدية المحلة ثم انتقل لصفوف الأهلي مقابل 700,000 الف جنيها، موسم 2010-2011 موسم الثورة، ثم إنضم للترسانة والسويس وكفر الشيخ قبل توقيعه للفريق الطنطاوي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
3
x
16:00
2
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
-
x
-
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة