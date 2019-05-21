بث مباشر HD رامز في الشلال .. مشاهدة برنامج رامز جلال اليوم الثلاثاء 21-5-2019
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:27 م
الفجر الفني
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، الذي تحل عليه الفنان محمد الشرنوبي، ضيفة جديدة على حلقة اليوم المقرر عرضها بعد دقائق.
يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.
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