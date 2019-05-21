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ليفربول يبدأ الاستعداد لنهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:43 م
ليفربول يبدأ الاستعداد لنهائي دوري الأبطال
ليفربول
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وكالات
 
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بدأ ليفربول، الذي يجري معسكره التدريبي في مدينة ماربيلا الإسبانية، الثلاثاء جلسات تدريبه بمنطقة كوستا ديل سول استعداداً لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، الذي يخوضه أمام توتنهام الإنجليزي أيضاً في الأول من يونيو(حزيران) المقبل على ملعب واندا ميتربوليتانو في مدريد.

وكانت كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، التي تعرف منشآت تدريب ماربيلا من خلال معسكراتها السابقة، قد وصلت الإثنين إلى مدينة ملقا، وانتقلت منها إلى منطقة كوست ديل سول، حيث حجزت فندقين وستمكث حتى يوم الأحد المقبل.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، تتنقل بعثة "الريدز" بين فندقين في المنطقة، وسيجري الفريق الإنجليزي تدريباته على مدار أسبوع في منشآت مركز قدم القدم في ماربليا، حيث ستكون جميع الملاعب تحت خدمته.

وينظم كلوب جميع جلسات التدريب خلف الأبواب المغلقة، نظرا لأن الفريق الإنجليزي يبحث عن أكبر قدر من التركيز والخصوصية استعداداً لموقعة نهائي |التشامبيونز ليع" أمام توتنهام. 

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