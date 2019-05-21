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الكشف عن سر استبعاد جمعة ورمضان وكهربا وعواد من قائمة الفراعنة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:32 م
الكشف عن سر استبعاد جمعة ورمضان وكهربا وعواد من قائمة الفراعنة
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محمد الصو
 
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قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، استبعاد الرباعي عبدالله جمعه ومحمود كهريا لاعبا الزمالك، ورمضان صبحي لاعب الأهلي، ومحمد عواد حارس الإسماعيلي، من قائمة الفراعنة الأولية استعدادًا للأمم الإفريقية.

وقال مصدر في المنتخب الوطني، إن عواد حارس جيد، لكن الرباعي المنضم "أحمد الشناوي، محمود جنش، محمد الشناوي ومحمد أبوجبل" أفضل من الناحية الفنية، لذلك تم استبعاد حارس الإسماعيلي.
 
وتابع المصدر، أن استبعاد كهربا لاعب الزمالك، يأتي بسبب هجومه على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق، خلال نهائيات د كأس العالم الماضية بروسيا.
 
وأضاف المصدر، أن الأنانية وراء استبعاد رمضان صبحي لاعب الأهلي، واحتفاظه بالكرة كثيرًا  على حساب الأداء الجماعي، أما فيما يخص تجاهل ضم عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، أكد المصدر أن الجهاز الفني انقسم على ضمه، حيث رأى فريق ضرورة ضمه وهو أكثر لاعب تم مناقشة أمره، لكن في النهاية كان قرار استبعاده من خافيير أجيري.
 
ويلعب المنتخب المصري ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.

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المزيد عن: منتخب مصر كهربا عبد الله جمعة رمضان صبحي أجيري
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