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جيرالدو على رأس قائمة إنجولا في بطولة إفريقيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:30 م
جيرالدو على رأس قائمة إنجولا في بطولة إفريقيا
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أعلن سيردان فاسيليفيتش المدير الفني لمنتخب أنجولا، القائمة الرسمية لمواجهة منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.


شهدت قائمة أنجولا تواجد جيرالدو لاعب النادي الأهلي بين الـ27، وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:


حراسة المرمى: توني كاباكا، لاندو، ندولو.


خط الدفاع: إيدي أفونسو، ويلسون جاسبر، داني أوفونسو، سالوماو تروكو، إيزاك دا كوستا، باوتو جوناثام، ماتا موكوني، بارتولوميو باستوس، جوناس شيمينو، برونو جاسبر.


خط الوسط: هيرنيلسون دو كارمو، مانويل كافومانا، خوسيه ماكايا، ستلفيو دا كروز.


خط الهجوم: كريستوفاو مابولولو، داياسوناما تشيكو، جيلسون دالا، ماتيوس جاليانو، فريدي ربيبرو، جالما كامبوس، جيرالدو، ويلسون إدواردو، جيرمي بيلا.

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