شيخ الأزهر: حقوق الإنسان حق يراد بها باطل

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قال فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مسألة حقوق الإنسان حق، ولكن كثيرًا ما يراد بها باطل، وعند تطبيقها في المنطقة العربية تشبه قميص عثمان، وغالبًا ما تكون لافتة مزيفة، لتمكين القبضة الغربية بحق الشعوب الغنية الضعيفة.



وتابع "الطيب"، خلال حواره برنامج "حديث شيخ الازهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن الغرب سن القوانين لتزوج الرجل بالرجل، وللأسف الغرب يجد سماسرة له في الشرق الأوسط، لتمكين أفكاره، تحت المطالبة بحقوق الإنسان.

