ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شيخ الأزهر: حقوق الإنسان حق يراد بها باطل

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:32 م
شيخ الأزهر: حقوق الإنسان حق يراد بها باطل
أرشيفية
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مسألة حقوق الإنسان حق، ولكن كثيرًا ما يراد بها باطل، وعند تطبيقها في المنطقة العربية تشبه قميص عثمان، وغالبًا ما تكون لافتة مزيفة، لتمكين القبضة الغربية بحق الشعوب الغنية الضعيفة.

وتابع "الطيب"، خلال حواره برنامج "حديث شيخ الازهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن الغرب سن القوانين لتزوج الرجل بالرجل، وللأسف الغرب يجد سماسرة له في الشرق الأوسط، لتمكين أفكاره، تحت المطالبة بحقوق الإنسان.
Advertisements
المزيد عن: شيخ الأزهر زواج الرجل حقوق الانسان في الغرب التلفزيون المصري احمد الطيب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
3
x
16:00
2
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
-
x
-
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة