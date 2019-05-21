أرخص سيارة زيرو في مصر بسعر 130 ألف جنيه “أمان على الطريق.. ناقل حركة (5) سرعات”

اثرت قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة في مصر على أسعار العديد من السلع، ولا سيما السيارات، التي تأثرت بشكل كبير بارتفاع سعر الدولار، فزادت بشكل فاق المتوقع، حيث زادت اسعار بعض السيارات إلى ما يعادل الضعف، وفي ظل تلك الزيادة يبحث شريحة كبيرة من المصريين على سيارة في متناول أيدهم، وباسعار معقولة .





وقد ينصح البعض بشراء سيارة مستعملة تؤدي الغرض، ألا أن اسعارها زادت أيضًا بشكل مبالغ فيه، فضلًا عن الأعطال المتكررة المتوقعة منها، وقطع غيارها الغير متوفرة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى عامل الأمان على الطريق الغير متوفر بشكل نسبي، هذا ما دفعهم إلى البحث عن سيارة حديثة بسعر معقول.





إلا أن هناك سيارة زيرو بسعر معقول ومميزات عديدة، وهي سوزوكي ألتو 2018، أحد منتجات شركة سوزوكي اليابانية، التي قدمت سيارات جيدة تتميز بالثبات والأمان التام على الطريق، ولا يزيد سعرها عن 130 الف جنيه، والذي يعتبر سعرًا تنافسيًا، فأصبحت تتربع على قمة السيارات الجديدة الأرخص سعرًا، والمميزات المناسبة.





مميزات السيارة سوزوكي ألتو 2018

هاتشباك

محرك يدوي ( 4 سلندر ) ، ثلاث أسطوانات سعة 800 سي سي، بقوة 37 حصان .

نظام فرامل ABS

وسائد هوائية للسائق والركاب .

نظام توزيع إليكتروني للفرامل EBD .

زجاج يدوي .

ناقل حركة يدوي 5 سرعات .

مدخل USB و مشغل أقراص مدمجة .

تكييف هواء يدوي.

عيوب سوزوكي ألتو 2018

متوفر منها نوع واحد فقط في مصر وهو النوع Standard .

الزجاج يتم رفعه يدويا .

متوفرة منها في مصر السيارة ذات ناقل الحركة اليدوي .





أسعار السيارة سوزوكي ألتو 2018 وقيمة الأقساط في المعارض

عند عمل التقرير الخاص بسعر السيارة سوزوكي ألتو 2018م، وجدنا أنه تقريبًا موحد بين معظم المعارض على مستوى الجمهورية، وكذلك كان الحال بالنسبة للأقساط الشهرية لكل معرض، وقد كانت الاقساط والأسعار كالتالي:



