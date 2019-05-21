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مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر الحلقة الـ 16 منقول عبر قناة MBC Masr

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:23 م
مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر الحلقة الـ 16 منقول عبر قناة MBC Masr
رامز جلال
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الفجر الفني
 
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، الحلقة الـ 16 ، ويتم عرض الحلقة الجديدة الآن، وسيكون ضيف الحلقة الفنان محمد الشرنوبي.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.

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