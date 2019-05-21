هيونداي تُجري تخفيضات قوية عل أسعارها بداية من شهر مايو الجاري 2019
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:16 م
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في مفاجأة سارة أعلنت منذ قليل شركة ” جي بي غبور” عن تخفيضات قوية تصل لآلاف الجنيهات على قائمة أسعار سياراتها في السوق المصرية خلال شهر مايو، وذلك من أجل تيسير حركة البيع وتشجيع المواطنين على الشراء.
تخفيضات على سيارات هيونداي
حيث شملت التخفيضات الجديدة التي أعلنت عنها شركة ” غبور” والتي يتم تطبيقها من اليوم على الطرازين إلنترا فيس وليفت وكريتا، حيث تضمنت قائمة أسعار هيونداي الجديدة العديد من التخفيضات والمفاجآت لمواطنين.
خليها تصدي
وجاءت تلك التخفيضات تزامناً مع تضامن العديد من المواطنين المصريين مع حملة ” خليها تصدي” التي أعلن عنها بعض النشطاء من أجل مواجهة جشع التجار خلال الفترة القادمة وخاصة بعد تطبيق قرار زيرو الجمارك ودخول بعض أنواع السيارات من الخارج بدون جمارك وهى ذات المنشأ الأوروبي.
وأجبرت حملة خليها تصدي بعد تضامن العديد من المواطنين معها جميع الشركات لعمل تخفيضات قوية خلال المرحلة الجارية من أجل تنشيط عملية البيع وعود الحركة للسوق المصرية من جديد في ظل مقاطعات للشراء.
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