مسلسلات رمضان 2019.. "كلبش 3" الحلقة 15.. أكرم صفوان يهدد سليم الأنصاري بتأخير حقن علاج نجله

شهدت الحلقة 15 من مسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة العديد من الأحداث المهمة وأبرزها معرفة الإعلام بما حدث في اجتماع وزراء البترول العرب، كما سأل أكرم صفوان سليم الأنصاري عن سبب تواجده في مكان الاجتماع وأكد له سليم أن السبب هو حماية حسام.





نشب خلاف قوي بين أكرم صفوان وسليم الأنصاري وأكد صفوان له أنه سيأخر عليه حقن علاج نجله "مالك" مما أغضب سليم بشدة وخاصة بعد أن استجاب للعلاج وبدأ في التحرك والسير على أقدامه.



