مدربون × كان 2019 (1).. الثعلب الفرنسي "رينارد" قائد ثورة التصحيح في المغرب

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.





ويقدم "الفجر الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركين في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتي موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.





ونتناول في الحلقة الأولي من سلسلة "مدربون × كان 2019" الثعلب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب.





- مسيرته الكروية:

وُلد هيرفي رينارد في مدينة "لي بان" الفرنسية في 30 سبتمبر لعام 1968 يبلغ عمره 50 عامًا، بدأ مشواره الكروي كـ"مدافع" في أندية الهواة، ثم انتقل لصفوف نادي كان الفرنسي بداية من عام 1983 واستمر معه حتي عام 1990، ثم انتقل "رينارد" لنادي فرنسي آخر وهو فريق ستاد دي فالاوريس والذي لعب له في الفترة من موسم 1991-1992 وحتي موسم 1997-1998، قبل أن يرحل إلي سبورتنج دراجينيان الفرنسي واستمر معه حتي اعتزاله كرة القدم عام 1998 وكان يبلغ عمره 31 عامًا.





- مسيرته التدريبية:

بعد اعتزاله كرة القدم اتجه "رينارد" إلي عالم التدريب وخاض عدة تجارب تدريبية في مسيرته البداية كانت مع الفريق الذي اختتم فيه مسيرته الكروية نادي "إس ي دراجينيان" عام 1999 واستمر معه حتي 2001، بعدها أصبح مساعد مدرب في الفريق الصيني شنجهاي شينكسين رفقة كلود لوروا من عام 2002 إلى 2003، ثم انتقل للعمل كمساعد أيضًا في فريق كامبريدج يونايتد قبل أن يتم تصعيده لقيادة الفريق فنيًا لعدة أشهر قبل أن يرحل في ديسمبر عام 2004.





وأصبح "رينارد" مدرب لنادي إيه اس تشيربورج الفرنسي عام 2005 واستمر معه عامين قبل استقالته عام 2007 استقال عام 2007، زادت شهرته عندما أصبح مساعدًا للمدرب كلود لوروا للمرة الثانية لكن هذه المرة للإشراف على تدريب منتخب غانا.





بعد رحيله عن تدريب منتخب غانا بدأ "رينارد" مسيرته التدريبية الحقيقية حيث تولي قيادة منتخبات زامبيا وأنجولا وكوت ديفوار، وأصبح اسمه لامعًا في قارة إفريقيا كواحد من المدربين المميزين، وحصد لقب البطولة مرتين مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار عامي 2012، 2015 ليصبح أول مدرب يحصد لقب البطولة مع منتخبين مختلفين.





كما تولي تدريب أندية سوشو وليل الفرنسيين واتحاد العاصمة الجزائري لكنه لم يترك بصمة واضحة مع تلك الأندية، وفي فبراير 2016 انتقل "رينارد" لتولي القيادة الفنية لمنتخب المغرب، والذي أحدث معه طفرة كبيرة على مستوي النتائج والانجازات، والنجوم الذي قدمها للكرة المغربية.





- أرقامه مع المغرب:

خاض "رينارد" مع منتخب المغرب 37 مباراة منذ عام 2016 وحتي الآن، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 8 مباريات، سجل الفريق تحت قيادته 52 هدفًا، واستقبلت شباكه 19 هدفًا، صعد بالمنتخب المغربي لبطولة أمم إفريقيا مرتين عام 2017 والنسخة المقبلة، كما قاد أسود الأطلسي لنهائيات كأس العالم 2018.





قاد المدرب الفرنسي منتخب المغرب في 6 مباريات خلال تصفيات أمم إفريقيا 2019، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين وخسر مباراة، وسجل 8 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، وحصد أسود الأطلسي 11 نقطة تصدر بها ترتيب المجموعة الثانية.





- أبرز إنجازاته:

- بطولة أمم إفريقيا مع زامبيا 2012

- بطولة أمم إفريقيا مع كوت ديفوار 2015

- كأس كوسوفا مع زامبيا 2013

- بلوغ ربع نهائي أمم إفريقيا مع المغرب 2017

- بلوغ نهائيات كأس العالم مع المغرب 2018

- أفضل مدرب في إفريقيا من "الكاف" 2015



