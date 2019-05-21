29 قافلة وسهرة ثقافية ببرنامج "ليالي رمضان" في الوادي الجديد



أكد مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، صلاح حسان، تنفيذ 10 قوافل ثقافية، 19 سهرة فنية وثقافي، و5 عروض فنون شعبية، و6 ورشة فنية للأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة، و9 أمسيات شعرية، و4 عروض فرق إنشاد ديني، و2 محاضرة أدبية للأطفال، 3 تخت موسيقي عربية، 3 عروض فنية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.





وذلك ببرنامج وخطة إحياء ليالي رمضان بمراكز المحافظة الخمسة.



وأضاف صلاح، أن البرنامج جري تنفيذه في الفترة من 5- 15 رمضان الجاري، في جميع المواقع الثقافية المنتشرة في قري ومراكز المحافظة الخمسة الإدارية.





أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن ختام برنامج "ليالي رمضان" بتنفيذ 29 قافلة وسهرة ثقافية.