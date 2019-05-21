ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

29 قافلة وسهرة ثقافية ببرنامج "ليالي رمضان" في الوادي الجديد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:20 م
29 قافلة وسهرة ثقافية ببرنامج ليالي رمضان في الوادي الجديد
Advertisements
طباعة
هدير محمود
 
Advertisements
أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن ختام برنامج "ليالي رمضان" بتنفيذ 29 قافلة وسهرة ثقافية. 

أكد مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، صلاح حسان، تنفيذ 10 قوافل ثقافية، 19 سهرة فنية وثقافي، و5 عروض فنون شعبية، و6 ورشة فنية للأطفال العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة، و9 أمسيات شعرية، و4 عروض فرق إنشاد ديني، و2 محاضرة أدبية للأطفال، 3 تخت موسيقي عربية، 3 عروض فنية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذلك ببرنامج وخطة إحياء ليالي رمضان بمراكز المحافظة الخمسة. 

وأضاف صلاح، أن البرنامج جري تنفيذه في الفترة من 5- 15 رمضان الجاري، في جميع المواقع الثقافية المنتشرة في قري ومراكز المحافظة الخمسة الإدارية.

Advertisements
المزيد عن: مركز ثقافي عروض فنية إدارة أوقاف قبلي 15 رمضان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
3
x
16:00
2
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
-
x
-
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة