ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكونجرس الأمريكي ينظم حفل إفطار رمضاني لأول مرة في التاريخ

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:17 م
الكونجرس الأمريكي ينظم حفل إفطار رمضاني لأول مرة في التاريخ
الكونغرس الأمريكي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أقام أعضاء مسلمون في الكونغرس الأمريكي، حفل إفطار رمضاني بمبنى "الكابيتول"، في فعالية حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب، وموظفون في الكونغرس.

ونظم الحفل كل من إلهان عمر، ورشيدة طليب، وأندريه كارسون وهم أعضاء مسلمون في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، بالاشتراك مع منظمة "مناصري المسلمين" المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية.

الوجبة التي خصصت للإفطار تكونت من التمر والأرز المتبل وشوربة اليقطين إضافة إلى سلطة وفواكه.

وحضر الفعالية مساء الاثنين، العديد من أعضاء الكونغرس منهم زعيم الأغلبية النائب من ميريلند ستيني هوير وعدد من أعضاء غرفتي الكونغرس، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها حفل إفطار في الكونغرس الأمريكي، بينما ابتدع الرئيس الأسبق بيل كلينتون، تقليدا بتنظيم إفطار سنوي في البيت الأبيض واستمر به الرؤساء المتعاقبين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وفي خطاب ألقته قبيل بدء الإفطار، أكدت النائبة عن ولاية ميشغان رشيدة طليب، وهي من أصول فلسطينية، على "الأهمية التاريخية" للحدث.

وأضافت: "هذا الحدث يرفع مكانة جالية بأسرها شعرت لفترة طويلة بالتهميش. استُهدفنا ظلما من أجل إشعال الخوف وتعزيز أجندة الكراهية".

وتابعت: "الليلة نجدد التزامنا بالعدالة، ونبذ الإقصاء، والشعور بالانتماء".

وأضافت الحفل هو "تذكير على أننا أمة مبنية على الحرية الدينية، حيث يمكن للأشخاص الساعين إلى الفرص وحياة أفضل أن يجدوها بغض النظر عن دينهم".

وقال العديد من الذين حضروا الحفل إنهم حضروا ليس فقط لدعم المسلمين، وإنما أيضا لدعم جميع من يواجهون تهديدات والاضطهاد في كل أنحاء العالم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
3
x
16:00
2
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
-
x
-
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة