فتح باب الترشح على منصب رئيس المهندسين بالبحيرة 15 يونيو المقبل

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن فتح باب الترشح علي منصب رئيس المهندسين بالبحيرة، يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل، علي أن يغلق باب الترشح 29 من الشهر نفسه.





ويتم إجراء الإنتخابات في يوم الجمعة 20 يوليو المقبل، وفي حالة الإعادة تكون الجمعة 27 من الشهر نفسه، ويتم تلقي الطلبات بالمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، أو مقر نقابة المهندسين بالبحيرة.





وشكلت النقابة لجنة للإشراف على إجراء الانتخابات فى النقابة الفرعية، برئاسة المهندس أحمد السيد أمين الصندوق بالنقابة العامة.



